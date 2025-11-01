Рынок акций РФ, вероятно, покажет спокойные торги на низких объемах в субботу - "Алор Брокер"

Российский рынок акций, вероятно, покажет спокойные торги на низких объемах в течение субботы, полагают в отделе инвестиционного консультирования "Алор Брокера".

Рынок в пятницу практически весь день снижался, общие потери составили 1,5%. Таким образом, констатируют аналитики, был нивелирован весь рост четверга.

"Никаких новостных причин для распродаж не было, просто в отсутствие поводов для роста прошла фиксация прибыли после трех дней роста и ухода индикатора в четверг вечером к зоне сопротивления 2560-2580 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом обороты торгов составили менее 50 млрд руб., что еще раз говорит о том, что это была лишь фиксация спекулятивной прибыли", - говорится в материале инвесткомпании.

"Суббота - формально у нас полноценная торговая сессия. Однако внешние рынки отдыхают, ориентиров нет, как и не ожидается громких политических заявлений, способных повлиять на динамику рынка. Поэтому ждем спокойных торгов на низких объемах. Активным спекулянтам стоит внимательно смотреть за вторым эшелоном - в такие дни там часто бывают сильные движения отдельных бумаг", - указывают эксперты.

