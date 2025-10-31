Прогнозный курс рубля на начало 2026г - около 87 руб./$1 - "БКС МИ"

Прогнозный курс пары рубль/доллар на начало 2026 года составляет около 87 руб./$1 с возможным ослаблением до 96 руб./$1 к концу года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова.

"В начале 2026 года из-за временных факторов ослабление рубля будет идти более плавно, чем мы ждали ранее, - прогнозирует эксперт. - С учетом поступающих данных мы также корректируем средний прогноз по курсу рубля на 2026 год в сторону укрепления. Относительно предыдущего прогноза он будет крепче на 1,5 руб. и в среднем по году составит 92,5 руб./$1. В начале 2026 года ожидаем курс около 87 руб./$1 с ослаблением до 96 руб./$1 к концу года".

Аналитик полагает, что в условиях слабого спроса на валюту часть валюты экспортеры так или иначе будут продавать, однако большая часть валютных запасов будет продаваться по более слабому курсу, сдерживая ослабление рубля. Экспортеры будут привязывать продажу валюты к погашению долгов и оплаты прочих рублевых обязательств. Продажи, скорее всего, не будут равномерными, полагает Федоров, волатильность рубля сохранится.

