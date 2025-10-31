Акции Транснефти, Т-Технологий и Россети Ленэнерго могут быть лучше рынка в ноябре - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Транснефти", "Т-Технологий" и "Россети Ленэнерго" могут быть лучше рынка в ноябре, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"В фокусе инвесторов в ноябре - компании, завершившие отчетный период с сильными финансовыми показателями, - отмечают эксперты. - Мы выбрали три компании, акции которых могут оказаться сильнее других на фоне слабости рынка акций: "Т-Технологии", "Транснефть" и "Россети Ленэнерго".

"Транснефть" имеет монопольное положение на рынке транспортировки нефти, а тарифы на прокачку индексируются ежегодно на ставку инфляции минус 0,1%, - указывают аналитики. - Доходы компании зависят не от изменения стоимости нефти, а от объема добычи. С середины 2025 года ОПЕК+ вернулась к наращиванию добычи, благодаря чему добыча в РФ может вырасти с 8,98 млн барр. в сутки в 1П25 до 9,28 млн барр. во 2П25, на фоне чего может увеличиться прокачка нефти по системе "Транснефти". Полагаем, что будущий дивиденд за 2025 год может составить 189 рублей на акцию, форвардная дивидендная доходность к текущей цене составляет 14,8%".

В свою очередь, "Т-Технологии" показали рост чистой прибыли за 2К25 на 99% при рентабельности собственного капитала (ROE) 28,4%. Эксперты сервиса считают, что "Т-Технологии" смогут оправдать прогнозы менеджмента по итогам 2025 года, согласно которым рост чистой прибыли может составить 40% при рентабельности капитала более 30%. Поддержку бумагам окажет снижение ключевой ставки ЦБ, а также возможность обратного выкупа акций.

"Россети Ленэнерго" продемонстрировала рост выручки в 1П25 по РСБУ на 14,4%, рост чистой прибыли на 7,2%, - отмечают далее аналитики. - Рост тарифов на передачу электроэнергии с 1 июля 2025 года на 12-17% ускорит не только выручку и маржинальность бизнеса, но и чистую прибыль "Ленэнерго" по РСБУ, из которой компания выплачивает дивиденды на привилегированные акции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.