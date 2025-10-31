Высоки риски коррекции цены нефти в диапазон $50-55/барр. - "КИТ Финанс Брокер"

Высоки риски коррекции цены нефти в диапазон $50-55 за баррель Brent, говорится в обзоре аналитиков "КИТ Финанс Брокер".

"Котировки нефти демонстрируют устойчивую нисходящую тенденцию в октябре 2025 года, - отмечают эксперты. - Ключевыми факторами давления на цены выступают расширение предложения со стороны ОПЕК+ (добыча увеличивается на 137 тыс. баррелей в сутки с ноября) и ослабление глобального спроса на фоне замедления экономики Китая".

Аналитики напоминают, что 2 ноября состоится очередное заседание ОПЕК+, на котором в качестве базового сценария ожидается обсуждение дальнейшего наращивания добычи в декабре на 137 тыс. б/с. Согласно источникам Bloomberg, страны картеля не намерены корректировать стратегию увеличения добычи до тех пор, пока котировки не опустятся существенно ниже текущих уровней. Нынешние цены в районе $60 за баррель не рассматриваются альянсом как достаточно низкие для пересмотра политики, в то время как уровень около $50 может стать триггером для корректировки решений.

"В рамках собственных прогнозов мы также видим риски дальнейшей коррекции цен на нефть в диапазон $50-55 за баррель, - указывают стратеги. - В связи с этим рекомендуем воздерживаться от инвестиций в акции российских нефтегазовых компаний, поскольку помимо санкционного давления, конъюнктура на глобальном рынке углеводородов остается неблагоприятной".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.