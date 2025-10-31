Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ЭЛ5-Энерго

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "ЭЛ5-Энерго" с целевой ценой 0,8 рубля за бумагу, сообщается в материале аналитика Анастасии Егазарян.

"Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3К25 и 9М25, которые оказались преимущественно в рамках наших ожиданий или незначительно ниже, - отмечает эксперт. - Важным позитивным моментом стало существенное сокращение валового и чистого долга - на 25% за 9М25, коэффициент ЧД/EBITDA опустился до 1.2х. Можно констатировать, что компания успешно решила задачу по сокращению долговой нагрузки, то есть дивидендные выплаты могут быть возобновлены. Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции "ЭЛ5-Энерго".

