ПСБ положительно оценивает акции МДМГ

Банк ПСБ положительно оценивает перспективы цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

Эмитент раскрыл операционные результаты за третий квартал 2025 года.

Сильный рост выручки в третьем квартале во многом обусловлен консолидацией сети медцентров "Эксперт" (доля в общей выручке - 15,7%), но также и ростом среднего чека и количеством посещений, родов, отмечает эксперт.

Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 16,3% - до 9,6 млрд рублей. Востребованность услуг МДМГ и отсутствие долга позволяют чувствовать себя уверенно, а возможное увеличение налоговой нагрузки может быть перенесено на потребителя без серьезного ущерба для компании, указывает Крылова.

"Положительно смотрим на "Мать и дитя": компания активно развивается в регионах, осуществляя точечные сделки M&A за собственные, а не заемные средства, платит дивиденды", - пишет аналитик ПСБ.

