31 октября 2025 года 13:34
ПСБ положительно оценивает акции МДМГ
Банк ПСБ положительно оценивает перспективы цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. Эмитент раскрыл операционные результаты за третий квартал 2025 года. Сильный рост выручки в третьем квартале во многом обусловлен консолидацией сети медцентров "Эксперт" (доля в общей выручке - 15,7%), но также и ростом среднего чека и количеством посещений, родов, отмечает эксперт. Сопоставимая выручка (LFL) группы увеличилась на 16,3% - до 9,6 млрд рублей. Востребованность услуг МДМГ и отсутствие долга позволяют чувствовать себя уверенно, а возможное увеличение налоговой нагрузки может быть перенесено на потребителя без серьезного ущерба для компании, указывает Крылова. "Положительно смотрим на "Мать и дитя": компания активно развивается в регионах, осуществляя точечные сделки M&A за собственные, а не заемные средства, платит дивиденды", - пишет аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-МДМГ/МАТЬ/ДИТЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
31 октября 2025 года 18:31
