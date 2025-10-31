"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной стоимостью 2672 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты "Ленты" за за III квартал и девять месяцев 2025 года подтверждают устойчивое восстановление бизнеса и грамотное управление издержками, - отмечают эксперты. - Компания продолжает показывать уверенный рост выручки и прибыли на фоне расширения сети и стабильного спроса в ключевых форматах. Особенно стоит отметить улучшение рентабельности и контроль долговой нагрузки - это усиливает финансовую устойчивость ритейлера и делает его привлекательным даже в условиях жесткой конкуренции на рынке".

С учетом стабильных операционных метрик и сильной динамики прибыли аналитики сохраняют позитивный взгляд на акции "Ленты", ожидая дальнейшего повышения эффективности и роста капитализации компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.