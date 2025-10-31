"БКС МИ" сохраняет негативную оценку перспектив акций АЛРОСА

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку перспектив акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков.

"Из отчетности "АЛРОСА" за 9 месяцев по РСБУ видно, что прибыль от продаж и чистая прибыль ключевых активов компании остаются в отрицательной зоне, - отмечают эксперты. - Причина в затяжном кризисе в отрасли - спрос на алмазы падает, в первую очередь у потребителей в США. Мы не ожидаем, что "АЛРОСА" в ближайшее время вернется к выплате дивидендов: нужно сначала дождаться восстановления отрасли".

По оценке аналитиков, акции "АЛРОСА" торгуются со спотовым мультипликатором Р/Е выше 20х. Компания попала в "идеальный шторм": переукрепленный рубль, отраслевой кризис и санкционное давление, отмечают стратеги. Она ожидают, что по мере постепенного преодоления кризиса компания будет улучшать финансовые результаты, что приведет к ее переоценке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.