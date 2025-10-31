.
.
31 октября 2025 года 11:45
Акции Фикс прайса пока не интересны для инвестиций - ПСБ
Акции ПАО "Фикс прайс" пока не интересны для инвестиций, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ. "Отчетность "Фикс прайс" за 9 месяцев 2025 года оцениваем негативно, - пишут эксперты. - LfL-выручка растет слабо: в отчетном периоде прибавила всего 1,3% с учетом эффекта високосного года (без его учета LfL увеличился на 1%). Средний чек также вырос всего на 5,5%. Рост операционных расходов оказывает давление на маржу. На сокращение чистой прибыли повлиял многократный рост чистых финансовых расходов - до 3,9 млрд руб. против 383 млн руб. годом ранее. Долговая нагрузка подросла до 0,7х против 0,6х на 31 декабря прошлого года. На данный момент не считаем бумаги "Фикс прайса" интересными для инвестиций, предпочитая им бумаги других компаний из ретейл-сектора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФИКС/ПРАЙС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
