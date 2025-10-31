Акции Фикс прайса пока не интересны для инвестиций - ПСБ

Акции ПАО "Фикс прайс" пока не интересны для инвестиций, говорится в обзоре аналитиков банка ПСБ.

"Отчетность "Фикс прайс" за 9 месяцев 2025 года оцениваем негативно, - пишут эксперты. - LfL-выручка растет слабо: в отчетном периоде прибавила всего 1,3% с учетом эффекта високосного года (без его учета LfL увеличился на 1%). Средний чек также вырос всего на 5,5%. Рост операционных расходов оказывает давление на маржу. На сокращение чистой прибыли повлиял многократный рост чистых финансовых расходов - до 3,9 млрд руб. против 383 млн руб. годом ранее. Долговая нагрузка подросла до 0,7х против 0,6х на 31 декабря прошлого года. На данный момент не считаем бумаги "Фикс прайса" интересными для инвестиций, предпочитая им бумаги других компаний из ретейл-сектора".

