"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 8,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

С учетом прогнозных дивидендов на горизонте 12 месяцев апсайд составляет 15,5%.

"Вышедший отчет компании за 3К25 показал заметный рост прибыли в годовом выражении, а также переход свободного денежного потока в положительную область, на фоне чего акции компании сегодня прибавили более 7%, - пишет эксперт. - China Oilfield Services продолжает выигрывать от тренда на рост шельфовой добычи нефти в Китае, который в ближайшие годы может продолжиться. При этом компания выплачивает регулярные неплохие дивиденды, а акции China Oilfield Services все еще имеют достаточно низкую по историческим меркам оценку по мультипликаторам. На этом фоне сохраняем положительный взгляд на представителя китайского нефтесервиса".

China Oilfield Services (COSL) - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти.

