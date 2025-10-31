.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Фикс прайса
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 октября 2025 года 09:15
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Фикс прайса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Фикс прайс" с целевой ценой 2,77 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Фикс Прайс" представил свои операционные и финансовые результаты за 3К25: компания опередила консенсус-прогноз и расчеты экспертов "Велес Капитала" по EBITDA, тогда как остальные метрики в целом соответствовали ожиданиям. Рост выручки составил 5,9% г/г, продемонстрировав небольшое ускорение относительно первой половины года, подчеркивает Михайлин. Ускорение произошло на фоне улучшения динамики сопоставимых продаж с +0,6% до +1,7%. Весь прирост LFL обеспечил средний чек, в то время как трафик продолжал снижаться теми же темпами. "Значимое улучшение трафика у ритейлера, скорее всего, произойдет только в следующем году, - прогнозирует аналитик. - Рентабельность EBITDA улучшилась относительно первой половины года за счет более высокой валовой маржи и снижения доли расходов на персонал. Мы ожидаем дальнейшего улучшения рентабельности в 4К на фоне сезонных факторов. Прогноз по открытиям был подтвержден на уровне 700 магазинов net. Исходя из результатов за 9 мес., мы прогнозируем, что дивиденды компании по итогам 2025 года составят около 8 млрд руб. Такая выплата обеспечила бы доходность в 13%, что выглядит привлекательно для однократной выплаты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ФИКС/ПРАЙС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
31 октября 2025 года 09:39
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2500-2600 пунктов в пятницу, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Индекс МосБиржи в четверг прибавил 1,6%, закрывшись на уровне 2557 пунктов, обороты чуть выше предыдущего дня - 69 млрд... читать дальше
.31 октября 2025 года 09:13
Фондовые индексы США завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы Китая и Гонконга снижаются, биржа Японии растет. Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе, Brent торгуется у $64,6 за баррель. читать дальше
.30 октября 2025 года 19:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс прайс" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1,035 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" показала, что в третьем квартале годовая... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:24
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в ноябре, сообщается в комментарии аналитиков. "Октябрь стал одним из самых депрессивных месяцев на российском фондовом рынке за последнее время, поэтому мы возлагаем надежды на последний месяц осени 2025 года, - пишут эксперты. - Мы... читать дальше
.30 октября 2025 года 17:55
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1420 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "ОПЕК+ с середины... читать дальше
.30 октября 2025 года 17:13
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку акций UnitedHealth Group с целевой ценой $390 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "UnitedHealth остается отраслевым лидером за счет вертикальной интеграции... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:42
Долгосрочный вектор на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ сохраняется, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. В минувшую неделю рост цен был минимальным в октябре и составил 0,16% (+0,22% неделей ранее), отмечает эксперт. Годовой уровень уже несколько недель держится в... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:02
Цена золота может вернуться к $3000 за тройскую унцию на долгосрочном горизонте, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Нет никакой гарантии, что цены на золото останутся на текущих исторических максимумах, - отмечают аналитики в комментарии. - С одной стороны, прошедший резкий... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:34
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал сильные операционные... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:02
Акциям "Аэрофлота" выглядят готовыми к развитию технического отскока, но им не хватает фундаментальных сигналов для восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Аэрофлот" сообщил о падении скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев текущего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.