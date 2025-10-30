"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 1420 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1420 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"ОПЕК+ с середины текущего года вернулся к наращиванию добычи нефти, благодаря чему добыча в РФ может вырасти с 8,98 млн баррелей в сутки в первом полугодии до 9,28 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2025 года, на фоне чего может увеличиться прокачка нефти по системе "Транснефти", - отмечают эксперты. - В 2025 году мы ожидаем, что компания заработает 326 млрд руб. прибыли, а будущий дивиденд за 2025 год может составить 189 руб. на акцию. Форвардная дивидендная доходность от цены старта идеи может составить более 15,5%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.