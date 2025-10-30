"БКС МИ" подтверждает нейтральную оценку акций UnitedHealth

"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку акций UnitedHealth Group с целевой ценой $390 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"UnitedHealth остается отраслевым лидером за счет вертикальной интеграции страхового и медицинского бизнесов, - отмечает аналитик Айнур Дуйсембаева. - Несмотря на временное снижение прибыльности из-за роста расходов и регулирования, компания достаточно устойчива, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Однако завышенная оценка к средним значениям и аналогам, а также риски дальнейшего давления на рентабельность оправдывают осторожный взгляд на бумагу".

UnitedHealth Group - крупнейший в США и мире медицинский страховщик.

