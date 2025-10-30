Долгосрочный вектор на смягчение ДКП сохраняется - ПСБ

Долгосрочный вектор на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ сохраняется, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

В минувшую неделю рост цен был минимальным в октябре и составил 0,16% (+0,22% неделей ранее), отмечает эксперт. Годовой уровень уже несколько недель держится в районе 8,1%, незначительно снизившись в прошедшую неделю.

"Инфляционный тренд, по нашим оценкам, остается в рамках базового прогноза ЦБ (6,5-7% на конец года), - указывает Попов. - В ноябре-декабре по-прежнему высоковероятно снижение годового уровня инфляции за счет высокой базы 2024 года. Однако проинфляционные риски остаются существенными, и пока нельзя уверенно рассчитывать на снижение ключевой ставки в декабре. В ноябре-декабре по-прежнему высоковероятно снижение годового уровня инфляции за счет высокой базы 2024 года. Однако проинфляционные риски остаются существенными, и пока нельзя уверенно рассчитывать на снижение ключевой ставки в декабре. Но долгосрочный вектор на смягчение ДКП сохраняется".

