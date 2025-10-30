Акциям Аэрофлота не хватает фундаментальных сигналов для восстановления - "Велес Капитал"

Акциям "Аэрофлота" выглядят готовыми к развитию технического отскока, но им не хватает фундаментальных сигналов для восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Аэрофлот" сообщил о падении скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 74%, до 8,5 млрд руб.

"С одной стороны, акции "Аэрофлота" выглядят готовыми к развитию технического отскока от минимумов и сформировали "бычью" дивергенцию с гистограммой MACD на недельном графике, находясь вблизи зоны среднесрочной перепроданности, - отмечает Кожухова. - С другой, однако, отсутствие фундаментальных драйверов повышения и осторожные настроения на фондовом рынке РФ в целом могут еще какое-то время не позволять бумагам возобновить рост. Важное краткосрочное и среднесрочное сопротивление для котировок расположено у 59 руб.: стабилизация выше позволит ожидать отскока как минимум в район 68 руб. Ниже 50 руб., в то же время, можно ожидать движения к очередным минимумам с 2024 года - 46,50 руб., 44 руб. и ниже".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.