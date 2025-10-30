"Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами - "Цифра брокер"

МФК "Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" к финотчетности за 3К25 по МСФО.

"Финансовые результаты "Займера" подтверждают устойчивость бизнес-модели компании даже в условиях замедления темпов роста рынка микрофинансирования, - отмечают эксперты. - Компания демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами. Несмотря на замедление темпов роста и увеличение резервов, показатели рентабельности остаются на комфортном уровне".

Радует экспертов и стабильная дивидендная политика: совет директоров рекомендовал выплату дивидендов за III квартал 2025 года в размере 6,88 рубля на акцию, что дает дивдоходность около 5%.

