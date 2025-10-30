"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Эмитент поделился операционными и финансовыми результатами за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

"Представлен ожидаемо сильный операционный отчет, который оказался немного выше наших прогнозов. Крайне высокие темпы роста амбулаторных посещений в региональных госпиталях и клиниках объясняются приобретением сети клиник ГК "Эксперт" с мая 2025 года - около 16% в общей выручке за третий квартал. Несмотря на это, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции на фоне высокой текущей оценки по мультипликаторам", - пишет эксперт.

