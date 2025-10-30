.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 октября 2025 года 12:32
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МДМГ
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Эмитент поделился операционными и финансовыми результатами за третий квартал и девять месяцев 2025 года. "Представлен ожидаемо сильный операционный отчет, который оказался немного выше наших прогнозов. Крайне высокие темпы роста амбулаторных посещений в региональных госпиталях и клиниках объясняются приобретением сети клиник ГК "Эксперт" с мая 2025 года - около 16% в общей выручке за третий квартал. Несмотря на это, мы сохраняем нейтральный взгляд на акции на фоне высокой текущей оценки по мультипликаторам", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МАТЬ/ДИТЯ/МДМГ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 октября 2025 года 19:01
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Фикс прайс" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену 1,035 рубля за бумагу, что предполагает потенциал роста на 66,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Вышедшая отчетность "Фикс Прайс" показала, что в третьем квартале годовая... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:24
"Цифра брокер" назвал топ наиболее привлекательных акций в ноябре, сообщается в комментарии аналитиков. "Октябрь стал одним из самых депрессивных месяцев на российском фондовом рынке за последнее время, поэтому мы возлагаем надежды на последний месяц осени 2025 года, - пишут эксперты. - Мы... читать дальше
.30 октября 2025 года 17:55
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1420 рублей за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,4%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "ОПЕК+ с середины... читать дальше
.30 октября 2025 года 17:13
"БКС Мир инвестиций" подтверждает нейтральную оценку акций UnitedHealth Group с целевой ценой $390 за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "UnitedHealth остается отраслевым лидером за счет вертикальной интеграции... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:42
Долгосрочный вектор на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ сохраняется, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Дениса Попова. В минувшую неделю рост цен был минимальным в октябре и составил 0,16% (+0,22% неделей ранее), отмечает эксперт. Годовой уровень уже несколько недель держится в... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:02
Цена золота может вернуться к $3000 за тройскую унцию на долгосрочном горизонте, считают эксперты телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Нет никакой гарантии, что цены на золото останутся на текущих исторических максимумах, - отмечают аналитики в комментарии. - С одной стороны, прошедший резкий... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:34
"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") и прогнозную цену на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал сильные операционные... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:02
Акциям "Аэрофлота" выглядят готовыми к развитию технического отскока, но им не хватает фундаментальных сигналов для восстановления, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Аэрофлот" сообщил о падении скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев текущего... читать дальше
.30 октября 2025 года 14:32
Растет вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в декабре, считают аналитики Райффайзенбанка. Эксперты отмечают в комментарии, что впервые с конца сентября недельная инфляция начала замедляться, достигнув 8,08% г/г к 27 октября (против 8,18% г/г на предыдущей неделе). По их мнению, с... читать дальше
.30 октября 2025 года 14:01
"Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами - "Цифра брокер"
МФК "Займер" демонстрирует уверенный рост прибыли при сохранении контроля над расходами, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" к финотчетности за 3К25 по МСФО. "Финансовые результаты "Займера" подтверждают устойчивость бизнес-модели компании даже в условиях замедления... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.