Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Фикс прайса"
30 октября 2025 года 11:46
Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "Фикс прайса"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг ПАО "Фикс прайс" на фоне умеренно позитивных финрезультатов за 3К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова. Выручка компании выросла на 6% г/г до 79,6 млрд руб. Продажи LfL поднялись на 1,7% г/г, EBITDA по МСФО 17 составила 6,0 млрд руб. при рентабельности по этому показателю в 7,5% (снижение на 2,1 п. п. в годовом сопоставлении), отмечает эксперт. Скорректированная чистая задолженность до применения МСФО 16 на конец квартала была равна 9,4 млрд руб. (0,3 по отношению к EBITDA за последние 12 месяцев). "Результаты превзошли наши ожидания и оценки рынка по показателю EBITDA (МСФО 17), при этом рентабельность несколько восстановилась по сравнению с 1П25, но все еще значительно ниже исторических уровней, - указывает Белов. - Операционная среда остается сложной, а рост выручки - сдержанным, несмотря на продолжающееся расширение сети. В целом мы считаем результаты умеренно позитивными. Подтверждаем рейтинг "покупать" по бумаге, недооцененной сейчас рынком". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
