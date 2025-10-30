Рынок акций РФ может оказаться под давлением в начале основных торгов в четверг - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок может оказаться под нисходящим давлением в начале основной торговой сессии четверга на фоне отсутствия значимых оптимистичных сигналов со стороны геополитики и ухудшения внешнего фона (в частности, падения цен на нефть, золото и серебро), говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Цены на золото вернулись чуть ниже $4000 за тройскую унцию после подведения итогов заседания ФРС, а также заключения торговых договоренностей между США и Китаем, ставя под вопрос возобновление уверенного повышения, хотя все еще остаются выше важной среднесрочной поддержки в $3860, отмечает эксперт.

Инвесторов в РФ и мире при этом ждет насыщенный на корпоративные отчетности и макроэкономические события день, обращает внимание Кожухова.

Также она отмечает, что среди покупателей рисковых активов во второй половине текущей недели в целом прослеживается некоторая неуверенность.

