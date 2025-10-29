Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, считая их привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в комментарии аналитиков сервиса.

Эмитент представил умеренно позитивный финансовый отчет за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Эксперты отмечают, что в условиях высоких процентных ставок банк в третьем квартале и с начала всего года нарастил кредитный портфель как физических, так и юридических лиц.

Динамика чистой прибыли за девять месяцев также продолжает демонстрировать позитивные темпы, при этом текущее смягчение денежно-кредитной политики Банка России (снижение ключевой ставки), по мнению аналитиков сервиса, поддержит будущие финансовые результаты Сбербанка.

