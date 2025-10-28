"Финам" присвоил прогнозную цену бумагам Alibaba на уровне $181,4 за ADS и HKD176,1 за акцию

"Финам" присвоил ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) целевую цену $181,4 на горизонте 12 месяцев и рейтинг "держать", что соответствует потенциалу роста на 3,8%, сообщаетя в комментарии аналитика Сергея Кауфмана.

Целевая цена для акций Alibaba (торгуются в Гонконге) составляет HKD 176,1, это соответствует рейтингу "держать" и апсайду 1,4% с текущих уровней.

"Акции Alibaba за прошедшие два месяца взлетели более чем на 50% на фоне новостей о прогрессе в сфере ИИ и, в частности, о разработке собственных чипов, которые могли бы потеснить на внутреннем рынке чипы NVIDIA, - отмечает эксперт. - В то же время пока сложно сказать, какой эффект и когда новые направления окажут на финансовые результаты компании. При этом инвестиции в данные направления оказывают давление на маржинальность и свободный денежный поток, а оценка по мультипликаторам после роста акций уже выглядит требовательной к увеличению финансовых результатов в будущем".

Alibaba - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, Alibaba включает в себя облачный бизнес, ИИ-технологии, логистический бизнес и ряд инновационных инициатив.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.