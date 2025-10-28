"БКС МИ" негативно оценивает перспективы акций Tesla

"БКС Мир инвестиций" негативно оценивает перспективы акций Tesla и сохраняет целевую цену на уровне $283 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения на 37% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков.

"В IV квартале мы ожидаем годовое снижение поставок электромобилей, учитывая отмену налоговых льгот и растущую конкуренцию на всех рынках присутствия Tesla, - прогнозируют эксперты. - А роботакси, хоть и представляет собой потенциально привлекательный рынок, в ближайшие годы не окажет значительного влияния на финансовые результаты компании".

Текущий мультипликатор P/E Tesla составляет 200х, что, по мнению аналитиков БКС, существенно превышает исторический медианный показатель за последние 3 года (80х). Они считают, что текущая цена акций Tesla выше справедливой и сохраняют "негативный" взгляд на бумагу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.