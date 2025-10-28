"Цифра брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 350 рублей за бумагу, отмечается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Сбербанк представил финансовые результаты по МСФО за III квартал и первые девять месяцев 2025 года:

- Чистая прибыль в III квартале выросла на 9% г/г и составила 448,3 млрд рублей, за первые девять месяцев чистая прибыль выросла на 6,5% г/г, до 1,3 трлн рублей. Прибыль на акцию - 59,6 рубля.

- Рентабельность капитала составила 23,7%.

- Чистый процентный доход в III квартале составил 893,6 млрд рублей (+17,3%), за первые девять месяцев - 2,6 трлн рублей (+18%).

- Чистая процентная маржа в 3К25 составила 6,2%.

- Стоимость риска в январе-сентябре текущего года выросла до 1,5% с 0,9%, в III квартале - до 1,4% с 1,2%.

"Сбербанк представил результаты, которые оказались даже лучше ожиданий аналитиков, - пишут эксперты. - Банк показал уверенный рост прибыли и сохранил высокую рентабельность капитала на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры и высокой ключевой ставки. Ключевой вывод - Сбер по-прежнему демонстрирует отличное качество активов и контроль над рисками. Стоимость риска снижается, маржа остается устойчивой, а структура капитала - одной из сильнейших в секторе. Банк уверенно компенсирует давление по расходам ростом процентных доходов и эффективностью бизнес-модели".

На взгляд аналитиков, для инвесторов это является позитивным сигналом: Сбербанк остается бенчмарком по устойчивости и прибыльности не только в банковском секторе, но и на всем российском рынке, который чувствует себя негативно в последние дни.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.