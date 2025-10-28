Потенциал роста акций Ростелекома составляет 5-10% на горизонте полугода - Freedom Finance Global

Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет 5-10% на горизонте полугода, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Ростелеком" перевыполнил ключевые показатели бизнес-плана за первое полугодие 2025 года, об этом сообщил председатель совета директоров Дмитрий Медведев. Валовая выручка превысила 147 млрд рублей, что почти на 2% выше плана. Чистая прибыль составила около 20 млрд рублей, также превысив прогноз.

"Стратегически "Ростелеком" движется в верном направлении - рост масштабных ИТ-проектов и импортозамещение формируют устойчивую базу заказов, - отмечает Чернов в комментарии. - Оптимизация инвестпрограмм уже снижает нагрузку на капитальные расходы. Во втором полугодии 2025 года можно ожидать восстановления свободного денежного потока и стабилизации маржи. Совет директоров рассматривает долгосрочные контракты на отечественные поставки и возможное изменение долей в дочерних структурах, что повысит прозрачность управления".

Для стоимости акций компании прогноз эксперта умеренно позитивный. Он полагает, что при сохранении темпа роста выручки в пределах 10% и постепенном восстановлении рентабельности бумаги могут укрепиться на 5-10% в горизонте полугода, так как базовый сценарий включает стабилизацию чистой прибыли и возобновление положительного денежного потока.

"Внешнее давление на экономику и падение всего фондового рынка РФ на этом фоне могут не позволить нашим прогнозам сбыться, - предупреждает Чернов. - Но в долгосрочном плане "Ростелеком" останется одним из ключевых бенефициаров цифровизации экономики и внутреннего спроса на отечественные технологии".

