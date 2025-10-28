ИСПРАВЛЕНО: "Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Полюса"

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с прогнозной ценой 2600 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

5 ноября совет директоров "Полюса" обсудит возможность выплаты дополнительных дивидендов по итогам III квартала - шаг, выходящий за рамки привычных двух выплат в год, что, по мнению экспертов, говорит о позитивной динамике бизнеса и уверенности менеджмента. Кроме того, менеджмент золотодобытчика заявил, что недавние санкции в отношении компании со стороны ЕС никак не отразятся на ее работе, что не может не радовать инвесторов.

Согласно дивполитике, совокупный объем дивидендов может составить 30% от показателя EBITDA. Важно, что при распределении выплаты не учитываются акции, находящиеся в собственности дочерних обществ компании. По оценкам аналитиков, дивиденды за III квартал могут составить 40-43 рубля на акцию с доходностью около 2%.

"Рассмотрение очередных дивидендов стало возможно благодаря позитивным показателям компании и ралли на рынке золота, - отмечают стратеги. - Скорректированная чистая прибыль за I полугодие 2025 года выросла до 208,1 млрд рублей против 109,2 млрд рублей годом ранее. Коэффициент чистый долг/EBITDA 1,0х, низкая долговая нагрузка позволяет одновременно инвестировать в новые проекты, такие как Сухой Лог, и делиться прибылью с акционерами. "Полюс" остается ярким примером сочетания роста, дивидендной щедрости и финансовой устойчивости на фоне золотого ралли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.