ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4385 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) на уровне 4385 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

КЦ "ИКС 5" опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2025 года.

Ключевые результаты за III кв.:

- Выручка группы: 1,16 трлн руб. (+18,5% г/г);

- EBITDA: 71,7 млрд руб. (+0,6% г/г);

- Рентабельность: 6,2% (7,3% годом ранее);

- Скорр. EBITDA: 74,2 млрд руб. (+1,6% г/г);

- Скорр. рентабельность: 6,4% (7,5% годом ранее);

- Чистая прибыль: 28,3 млрд руб. (-19,9% г/г).

"Результаты "ИКС 5" оцениваем умеренно положительно: они оказались чуть выше ожиданий рынка по EBITDA и чистой прибыли, - отмечает эксперт. - Компания работает в условиях замедления потребительского спроса, увеличения расходов, что оказывает давление на рентабельность. Кратный рост финансовых расходов в связи с ростом тела долга и сокращением финансовых доходов по краткосрочным вложениям, в свою очередь, повлияли на снижение чистой прибыли "ИКС 5".

По оценке аналитика банка, долговая нагрузка компании остается комфортной: 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года, что, на взгляд Крыловой, позволит выплатить и промежуточные дивиденды (ориентир - около 300 руб./акцию).

"Таргеты на этот год (рентабельность EBITDA 5,8-6%, рост выручки ~20%) остаются в силе, считаем, что они будут достигнуты за счет ставки на актуальные форматы и активной экспансии в регионы", - прогнозирует стратег ПСБ.

