"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 с целью 2744 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целью 2744 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,0%, стоп-приказ: 2330 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, свежая отчетность за девять месяцев показывает двузначный рост выручки и стабильный покупательский трафик, но на прибыль давят выросшие операционные и финансовые расходы. Руководство подтверждает курс на расширение дискаунтеров и развитие цифровых сервисов доставки, одновременно смягчая прогноз по рентабельности и готовя рынок к более осторожным дивидендам. При этом долговая нагрузка остается умеренной, что, на взгляд экспертов "Финама", дает компании маневр для инвестиций в низкие цены и поддерживает длинную идею на рост.

"С технической точки зрения бумага удерживает уровень поддержки и после фазы консолидации перешла в восходящий тренд, - указывают в инвесткомпании. - Закрепление выше недавнего сопротивления и отбой от ключевой отметки подтверждают перевес покупателей и инициативу длинных позиций, что указывает на сохранение импульса вверх. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2330,00 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54".

ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" - головная компания X5 Group, крупнейшего российского продовольственного ритейлера с сетями "Пятерочка", "Перекресток" и форматом жесткого дискаунтера.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.