Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии старшего аналитика Ольги Найденовой.

Эмитент опубликовал во вторник сокращенную отчетность за 3К25 по МСФО.

Чистая прибыль составила 448 млрд руб. при ROE в 23,5%.

"Прибыль оказалась на 3,4% выше наших ожиданий и на 5,5% выше консенсус-прогноза. В целом с учетом динамики основных доходов считаем отчетность позитивной. Акции Сбербанка торгуются с коэффициентом 0,8 P/BV 2025П. Подтверждаем рейтинг "покупать", - указывает эксперт.

