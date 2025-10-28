Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Алексея Кокина.

Эмитент представил отчетность за 9М25 по РСБУ.

Эксперт отмечает, что с учетом снижения средней цены нефти марки Urals в рублях на 24% (примерно до 4700 руб./барр.) сокращение выручки выглядит умеренным.

При этом, по его мнению, на чистую прибыль отрицательно повлиял неденежный убыток от курсовых разниц.

"Исходя из вышедшей отчетности, оцениваем дивиденды за 3К25 в 8,1 руб./акцию при выплате 50% чистой прибыли и в 12,2 руб./акцию при выплате 75%. Первый сценарий считаем более вероятным, так как за 1П25 компания решила распределить на эти цели половину чистой прибыли по РСБУ. Оставляем в силе рейтинг "держать" по обыкновенным и привилегированным акциям "Татнефти", - пишет Кокин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.