Инвестбанк "Синара" подтверждает прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 13% в конце 2026г

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 13% годовых в конце следующего года, сообщается в комментарии главного экономиста Сергея Коныгина.

"Важно, что на период с 27 октября и по конец года новый диапазон средней ставки составляет 16,4-16,5% годовых. Также важно, что прогноз по среднему "ключу" на будущий год существенно повышен (превзойдя наши ожидания), до 15% годовых по верхней границе, - пишет эксперт. - Делаем вывод, что дальнейшее снижение ставки в ближайшие месяцы находится под вопросом. С учетом нового ориентира наш текущий прогноз в 13% годовых на конец 2026 года сохраняет актуальность (среднее значение в 14,75% попадает в диапазон, указанный ЦБ РФ)".

