"Газпромбанк Инвестиции" подтверждает привлекательность долгосрочных покупок акций X5

"Газпромбанк Инвестиции" подтверждает привлекательность долгосрочных покупок акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Эмитент представил финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2025 года.

Эксперты нейтрально оценивают его. "Динамика выручки находится в рамках наших ожиданий и в рамках прогноза компании, однако маржинальность оказалась ниже таргета в 5,8-6%, - отмечают они. - Дальнейшие снижение ключевой ставки ЦБ РФ и привлечение компанией на долговом рынке более дешевого долга могут помочь в сокращении процентных расходов и стабилизировать маржинальность по чистой прибыли".

Аналитики сервиса считают акции X5 привлекательными для долгосрочного инвестора.

