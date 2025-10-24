SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, исключив ЛУКОЙЛ

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных акций РФ, исключив "ЛУКОЙЛ". Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", "Транснефть", "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и HeadHunter.

"Осенний дивидендный сезон подошел к концу. Среди компаний из подборки выплата уже состоялась у HeadHunter. А следующий сезон начнется в декабре - мы ждем дивидендов от Х5, но на фоне новостей о санкциях из дивидендной подборки убрали бумаги "ЛУКОЙЛа", - пишут аналитики в комментарии.

США ввели санкции против компании, и все операции с ней должны свернуть в течение месяца, отмечают эксперты SberCIB и видят риски для выплат дивидендов "ЛУКОЙЛа" в будущем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.