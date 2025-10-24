SberCIB оставил без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии.

Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал Груп", МКПАО "Хэдхантер" и "Группа ЛСР".

