Вероятна нейтрально - позитивная реакция рынков на снижение ставки ЦБ РФ до 16,5% - "Солид Брокер"

Вероятна нейтрально - позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика "Солид Брокер" Дмитрия Донецкого.

"Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17% и тех, кто ждал снижения до 16%, - отмечает эксперт. - ЦБ частично удовлетворил и первых, и вторых, но самое важное даже не это, а повышение прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год с 12-13% до 13-15%. В соответствии с ранними прогнозами, это почти реализация проинфляционного сценария ЦБ (14-16%), который рынок уже заложил после 12 сентября, и вследствие чего мы видели падение рынка акций и длинных ОФЗ. Получается, что ухудшение прогноза уже в цене. Так что мы ждем нейтрально-позитивной реакции рынков".

Почему регулятор не снизил ставку сразу на 1 п.п. и решил пересмотреть прогноз? По мнению Донецкого, основная причина - это кратковременный всплеск инфляции и инфляционных ожиданий из-за повышения НДС, риски по внешней торговле (нефтью) и разовые факторы в виде скачка цен на топливо.

