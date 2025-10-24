.
Снижение ключевой ставки - драйвер для роста облигаций - "БКС МИ"
Динамика мировых рынков
Новости и аналитика
Базы данных
24 октября 2025 года 14:30
Снижение ключевой ставки - драйвер для роста облигаций - "БКС МИ"
От снижения ключевой ставки ЦБ в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". Банк России не стал делать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), но уменьшил шаг до 0,5 п.п., в итоге ставка 16,5%, денежный рынок закладывал именно такое снижение, отмечают эксперты. Несмотря на высокие темпы роста зарплат и динамику инфляции, регулятор обратил внимание на снижение экономической активности и замедление темпов кредитования. "От снижения ставки в первую очередь выигрывают длинные облигации с фиксированной доходностью, - указывают стратеги БКС. - Высоконадежные длинные ОФЗ перед заседанием предлагали порядка 14,5-15% к погашению - необоснованно много для ключевой в 16,5%, значит, в ближайшее время цены на такие инструменты должны расти. В облигациях 2-го эшелона (кредитный рейтинг А и ниже) можно зафиксировать еще большую доходность и тем самым обогнать рынок. Ставки денежного рынка в ближайшем будущем должны снизиться, что делает длинные облигации с фиксированным купоном лучшими из лучших". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ОФЗ-АНАЛИТИКА
24 октября 2025 года 15:41
Аналитики SberCIB Investment Research оставили без изменений топ акций российских компаний средней и малой капитализации, сообщается в комментарии. Таким образом, в текущую подборку вошли "Ростелеком", МТС-банк, "Озон Фармацевтика", МКПАО "Лента", "НМТП", "Ренессанс Страхование", "МД Медикал... читать дальше
.24 октября 2025 года 15:26
Консервативным инвесторам стоит фокусироваться на бумагах финансового сектора и IT-компаний в 4 квартале текущего года, говорится в стратегии аналитиков банка ПСБ на 4К25. "Период безыдейности на рынке акций затягивается в условиях вхождения российской экономики в фазу, пусть и плавного,... читать дальше
.24 октября 2025 года 14:55
Вероятна нейтрально - позитивная реакция рынков на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5% годовых на заседании 24 октября, говорится в комментарии аналитика "Солид Брокер" Дмитрия Донецкого. "Удивительно, но рынок был в основном разделен на тех, кто ждал сохранения ставки на уровне 17% и тех, кто... читать дальше
.24 октября 2025 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 3719 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент развивает собственные... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:37
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" (прогнозная стоимость составляет 2800 рублей за штуку) и "НОВАТЭКа" (прогнозная стоимость - 1410 рублей за штуку), сообщается в обзоре экспертов брокера. "Мы не думаем, что санкции от ЕС окажут серьезное влияние на бизнес "Полюса",... читать дальше
.24 октября 2025 года 13:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова. "Считаем операционные результаты за сентябрь нейтральными. Среди позитивных моментов отмечаем неплохие темпы прироста... читать дальше
.24 октября 2025 года 12:46
Котировки акций "Газпром нефти" могут продолжить снижение в диапазоне 10-15% от текущего уровня на горизонте года на фоне сохраняющихся макроэкономических, геополитических и долговых рисков, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эмитент увеличил объем размещения облигаций серии... читать дальше
.24 октября 2025 года 12:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент выпустил операционные результаты за III квартал 2025 года. "Норникель" показывает в целом... читать дальше
.24 октября 2025 года 11:47
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson) в настоящее время по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эксперты нейтрально оценивают представленные предварительные данные эмитента по выручке по итогам девяти месяцев... читать дальше
.24 октября 2025 года 11:18
"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Компания показала нейтральные операционные результаты и подтвердила прогнозы на 2025 год. Можно ожидать умеренный рост производства палладия и... читать дальше
