"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Яндекс" с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,9%, стоп-приказ: 3719 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент развивает собственные ИИ-решения и укрепляет позиции в сегменте B2B. Лидерство в поиске обеспечивает устойчивый денежный поток, а экосистема сервисов повышает вовлеченность пользователей и независимость бизнеса, отмечают аналитики.

Завершенная реструктуризация активов и переход под российскую юрисдикцию упростили управление и снизили внешние риски, что создает основу для стабильного роста, говорится в материале экспертов.

"С технической точки зрения начинается формирование локального восходящего импульса: цена пробила среднесрочную нисходящую трендовую линию и удерживается над сильной поддержкой 3850 руб., от которой уже произошел отскок. При объеме позиции в 6% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 3719 руб. риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

"Яндекс" - одна из крупнейших технологических экосистем России, объединяющая поиск, навигацию, рекламу, маркетплейс, логистику, медиа и облачные сервисы.

