"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Полюса и НОВАТЭКа

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ПАО "Полюс" (прогнозная стоимость составляет 2800 рублей за штуку) и "НОВАТЭКа" (прогнозная стоимость - 1410 рублей за штуку), сообщается в обзоре экспертов брокера.

"Мы не думаем, что санкции от ЕС окажут серьезное влияние на бизнес "Полюса", учитывая его нахождение в американском SDN в течение уже двух лет. Не меняем наш позитивный взгляд на акцию и сохраняем целевую цену в 2800 рублей за штуку", - пишет аналитик Ахмед Алиев.

"Отказ ЕС от российского газа критически не повлияет на "НОВАТЭК". "Арктик СПГ 2" ориентирован на азиатские рынки, а поставки с "Ямал СПГ" обеспечены долгосрочными контрактами, так что продолжатся до конца 2026 года. После чего эмитент может направить СПГ с проекта в Азию, - отмечает аналитик Александра Муракаева. - Ранее мы понизили целевую цену с 1620 до 1410 рублей за штуку, так как вероятность быстрого улучшения геополитической ситуации и мягкой политики Банка России уменьшилась. Учитывая все вводные, сохраняем рекомендацию "покупать" для акций компании".

