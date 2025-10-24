"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Считаем операционные результаты за сентябрь нейтральными. Среди позитивных моментов отмечаем неплохие темпы прироста розничного кредитного портфеля, быстрый рост средств юридических лиц, который, как мы предполагаем, сосредоточен в сегменте МСБ, что делает их относительно недорогими пассивами, - пишут эксперты. - Кроме того, заметное сокращение корпоративного кредитного портфеля является признаком того, что группа не планирует наращивать данный сегмент кредитования, несмотря на его заметный рост в августе. При этом мы отмечаем, что темпы прироста клиентской базы заметно ниже исторических уровней, как и объемы покупок с использованием карт Т-банка, что, впрочем, наблюдается уже несколько месяцев".

Аналитики инвесткомпании сохраняют "позитивный" взгляд на акции эмитента. "Несмотря на замедление отдельных операционных метрик, мы все еще видим потенциал для наращивания чистой прибыли. Текущая оценка по мультипликатору P/E 2025п составляет 4,7x против среднеисторического уровня 9,3х", - указывают они в обзоре.

