"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Норникеля

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева.

"Компания показала нейтральные операционные результаты и подтвердила прогнозы на 2025 год. Можно ожидать умеренный рост производства палладия и платины в четвертом квартале, а также стабильные результаты по никелю и меди, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Норникеля" на фоне роста цен на платиноиды и медь. С начала года прирост составил более 60 и 20% соответственно".

