Решение ЦБ РФ по ставке определит настроение рынка ОФЗ на ближайшие недели - ПСБ

Решение Банка России по ключевой ставке, вероятно, определит настроения на рынке гособлигаций на ближайшие недели, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в четверг отреагировал на новые санкции достаточно умеренно, снизившись на 0,5 пункта - до 114,3 пункта (по оценке эксперта, уровень поддержки находился на отметке 114 пунктов).

"Компенсационным фактором выступили данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре, которые остались на уровне сентября - это подогрело ожидания возможности снижения ставки на заседании 24 октября (наш базовый прогноз - снижение ставки на 50-100 б.п.), - указывает Грицкевич. - Таким образом, поведение индекса RGBI сигнализирует о достаточно быстром изменении консенсуса инвесторов относительно решения регулятора".

Пятничное решение ЦБ, вероятно, определит настроения на рынке госбумаг на ближайшие недели, вновь выведя политику регулятора на первый план для инвесторов, полагает аналитик ПСБ.

Важным фактором, отмечает он, станет новый прогноз регулятора по средней ставке на 2026 год - его сохранение будет поводом для дальнейшего формирования позиций в ОФЗ на следующий год при восстановлении индекса RGBI к концу года к 118 пунктам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.