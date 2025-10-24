Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в сентябре;

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США в октябре;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- индекс потребительских цен США в сентябре;

- окончательные индексы потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь;

- продажи домов на первичном рынке жилья США в сентябре;

- саммит ЕС в Брюсселе, обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций;

- квартальные результаты Procter & Gamble Co.;

- финансовые результаты ВТБ за 3К и 9М25 по МСФО;

- операционные результаты "Селигдара" и "РусАгро" за 3К25.

