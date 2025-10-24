Прогнозная цена бумаг Норникеля - 150 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" составляет 150 рублей на горизонте года, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные результаты за третий квартал 2025 года.

Сокращение выпуска основных металлов в годовом выражении вызвано ожидаемым снижением доли богатых руд в перерабатываемом сырье, отмечают эксперты.

Объемы добычи в целом соответствуют плану, обращают внимание они.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бумаг компании на фоне прошедшего роста цен на цветные металлы и ожидаемого нами ослабления курса рубля. Целевой уровень по на двенадцать месяцев - 150 рублей", - пишут аналитики телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.