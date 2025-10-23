Риски ухода рубля "под" отметку 11 руб./юань ближе к концу октября возросли - ПСБ

Риски ухода курса валютной пары юань/рубль "под" отметку 11 рублей за юань ближе к концу текущего месяца возросли, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Отметим, что, наряду с новым пакетом санкций, в пользу укрепления рубля может сыграть планируемое с 21 ноября введение США санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", способное дополнительно усилить предложение валюты со стороны экспортеров в начинающийся период подготовки к налоговым выплатам, - пишет эксперт в комментарии. - На фоне новых геовводных ждем повышения волатильности на валютном рынке. Причем видим риск теста курсом юаня нижней границы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля за юань в конце месяца".

