.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 октября 2025 года 14:46
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания придерживается взвешенной инвестиционной политики, временно приостанавливая дивиденды ради финансирования модернизации и повышения операционной эффективности. Кредитные рейтинги остаются на максимальном уровне (AAA), что отражает низкий уровень долга и устойчивость бизнес-модели. Эксперты инвесткомпании считают, что давление высокой ключевой ставки и слабый внутренний спрос во многом уже учтены в оценке компании, по мере смягчения политики ЦБ и восстановления строительной активности они допускают пересмотр мультипликаторов вверх. "С технической точки зрения цена ретестирует ключевую поддержку и формирует разворотную модель "голова и плечи"; при позитивном новостном фоне и общем рыночном оптимизме вероятен восходящий импульс с переходом к восстановлению, - указывают в "Финаме". - При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 862,2 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6". "Северсталь" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
22 октября 2025 года 19:00
"Финам" понизил рейтинг акций Halliburton Co. с "покупать" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне $25,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 3,7%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший отчет за III квартал наконец показал некоторое восстановление... читать дальше
.22 октября 2025 года 18:42
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций "Интер РАО" с 7,77 руб. до 7,09 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 151% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "С начала октября акции "Интер РАО" снизились на... читать дальше
.22 октября 2025 года 18:24
ЦБ РФ, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Годовая инфляция возобновила рост: в первые две недели октября недельная инфляция оба раза превысила показатели прошлого года и составила 0,23 и 0,21%... читать дальше
.22 октября 2025 года 18:03
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), сообщается в комментарии аналитика брокера Никиты Степанова. "Выручка эмитента за девять месяцев и сентябрь 225 года растет в рамках ожиданий. В первой половине года темпы роста снизились из-за... читать дальше
.22 октября 2025 года 17:41
Среднесрочная позитивная оценка стоимости золота сохраняется, котировки драгметалла в целом обладают потенциалом выхода в район $5000 за тройскую унцию, сообщается в материале эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. Цена на золото за последние два дня откатилась от исторических максимумов,... читать дальше
.22 октября 2025 года 17:15
"Финам" понизил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $193,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 15,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. Бумаги эмитента продолжили... читать дальше
.22 октября 2025 года 16:51
Тренд на ослабление рубля к доллару США, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы, прогноз на конец 2025 года составляет 91,5 руб./$1, в 2026 году - 96,1 руб./$1, говорится в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. Экспортная выручка остается слабой, тогда как импорт оживится за... читать дальше
.22 октября 2025 года 16:28
Фундаментально отношение к акциям "ОГК-2" остается осторожным, бумаги могут быть интересным объектом для спекуляций, говорится в материале эксперта банка ПСБ Евгения Локтюхова. Эмитент сообщил, что внеочередное собрание акционеров "со второго захода" утвердило выплату дивиденды за 2024 год в... читать дальше
.22 октября 2025 года 16:06
"Т-Инвестиции" прогнозируют ключевую ставку Банка России на уровне 17% годовых на конец текущего года и 10% годовых на конец следующего года, сообщается в обновленной стратегии аналитиков брокера на 2025 год. "На фоне замедления экономики и сокращения бюджетного стимула у ЦБ остается пространство... читать дальше
.22 октября 2025 года 15:43
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Северсталь" с прогнозной стоимостью на уровне 1580 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил сильные операционные и слабые финансовые результаты за третий квартал 2025 года,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.