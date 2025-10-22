"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1043,6 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1043,6 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,35%, стоп-приказ: 862,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания придерживается взвешенной инвестиционной политики, временно приостанавливая дивиденды ради финансирования модернизации и повышения операционной эффективности. Кредитные рейтинги остаются на максимальном уровне (AAA), что отражает низкий уровень долга и устойчивость бизнес-модели.

Эксперты инвесткомпании считают, что давление высокой ключевой ставки и слабый внутренний спрос во многом уже учтены в оценке компании, по мере смягчения политики ЦБ и восстановления строительной активности они допускают пересмотр мультипликаторов вверх.

"С технической точки зрения цена ретестирует ключевую поддержку и формирует разворотную модель "голова и плечи"; при позитивном новостном фоне и общем рыночном оптимизме вероятен восходящий импульс с переходом к восстановлению, - указывают в "Финаме". - При объеме позиции в 6% и выставлении стоп-заявки на уровне 862,2 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6".

"Северсталь" - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, основные активы которой расположены в России.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.