Яндекс, Ozon, Циан и HeadHunter - самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора - "Т-Инвестиции"

"Яндекс", Ozon, "Циан" и HeadHunter - самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций".

В настоящий момент отечественные IT-компании переживают не лучшие времена. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на их котировки, по мнению главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой, являются:

- Замедление экономической активности на фоне сложной макроэкономической ситуации и высоких процентных ставок.

- Перенос сроков стратегии импортозамещения, которая была основным драйвером роста для большинства представителей IT-сектора в течение последних трех лет.

- Отклонения многих представителей сектора от ранее объявленных прогнозов и по выручке, и по рентабельности.

- Давление со стороны расходов на персонал, которое сказывается на рентабельности IT-компаний.

- Возможность отмены льготных условий для IT-компаний: повышение страховых взносов и отмена льготы, освобождающей от уплаты НДС продавцов отечественного ПО.

- Ожидания потенциальных заказчиков на фоне новостей и слухов о возможном геополитическом потеплении и возвращении иностранных конкурентов на российский рынок.

"Постепенное смягчение денежно-кредитной политики и последующий разворот экономической активности позитивно скажутся на акциях российского IT-сектора в среднесрочной перспективе, - прогнозирует эксперт. - Сейчас мы считаем, что наиболее интересны для инвестирования акции "Яндекса", Ozon, "Циана" и HeadHunter. Это самые зрелые и устойчивые представители российского IT-сектора. Эти эмитенты меньше всего подвержены негативному эффекту от отмены налоговых льгот для IT-сектора".

Акции этих компаний торгуются по мультипликаторам ниже исторических средних из-за геополитического дисконта, что делает их потенциально привлекательными, подчеркивает Лазаричева.

