Короткие облигации с плавающим купоном (флоатеры) - лучший вариант для инвесторов на период неопределенности, говорится в стратегии аналитиков "Т-Инвестиций".

"Кривая ОФЗ по-прежнему находится на ощутимые 170-190 б. п. ниже ключевой ставки, - отмечает аналитик Юрий Тулинов. - Это значит, что рынок продолжает закладывать ее постепенное, пусть и менее быстрое, снижение. Однако переход ОФЗ в режим ралли станет более вероятным, когда полноценно возобновится цикл смягчения политики Банка России. По нашему прогнозу, этого следует ждать в марте - июне 2026 года".

На взгляд эксперта, короткие флоатеры - лучший вариант на период неопределенности. На более длинном горизонте доходности ОФЗ ПД будут падать даже при масштабных бюджетных заимствованиях, считает Тулинов. Этому будут способствовать ожидания по снижению ключевой ставки, а также реинвестирование средств от погашений и купонных выплат по ОФЗ (5,1 трлн рублей в 2026 году).

