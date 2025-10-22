"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Henderson на уровне 824 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) на уровне 824 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Ритейлер мужской одежды опубликовал предварительные результаты выручки за первые девять месяцев 2025 года.

Эмитент продолжает демонстрировать устойчивые темпы роста, опережая среднерыночные показатели fashion-сегмента, констатируют эксперты.

Основным драйвером остается активное развитие онлайн-направления - компания последовательно усиливает присутствие в цифровых каналах и повышает эффективность e-commerce-платформ.

"Такой рост выручки подтверждает устойчивость бизнес-модели и способность адаптироваться к меняющимся потребительским привычкам. В условиях снижения потребительской активности на рынке Henderson выглядит одной из немногих компаний, сохраняющих высокий темп расширения. - пишут эксперты в обзоре. - Мы оцениваем отчет позитивно: сильная динамика онлайн-продаж и устойчивый рост общей выручки формируют фундамент для дальнейшего укрепления позиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.