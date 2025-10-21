"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций НоваБев до 535 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Рекомендацию сохранена на уровне "покупать".

"НоваБев" представил уверенные результаты за первое полугодие, однако во второй половине 2025 года компании предстоит непростой период, - отмечает эксперт. - Во 2П25 компания столкнется с последствиями кибератаки и ростом капитальных затрат, что приведет к замедлению темпов роста выручки до 9% г/г и снижению рентабельности по EBITDA до 12,9%. В связи с этим мы понизили целевую цену до 535 рублей за акцию".

Аналитик указывает, что за последние месяцы акции компании заметно отстали от широкого рынка и сектора ритейла. "Текущая оценка сопоставима с мультипликаторами продовольственных ритейлеров, хотя "НоваБев" демонстрирует более высокую маржинальность и схожие темпы роста выручки в среднесрочной перспективе, - отмечает Самуйлов. - Кроме того, ожидаемая доходность свободного денежного потока компании остается существенно выше, чем у публичных игроков продовольственного ритейла. Бумаги торгуются с EV/EBITDA 2026 на уровне 3,4х, что на 33% ниже исторического среднего (5,1х) и сопоставимо с продовольственными ритейлерами при более высокой маржинальности".

