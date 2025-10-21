.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 октября 2025 года 18:41
Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"
В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании. "Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. - Мировые цены на нефть снизились почти до $60 за баррель, дисконт на российский сорт Urals держится в диапазоне $12-14 за баррель, а рубль продолжает проявлять аномальную крепость. В базовом сценарии мы считаем текущие рублевые цены на нефть неустойчивыми и ожидаем их восстановления ближе к 5000 руб. за баррель в первую очередь за счет вероятного ослабления рубля. В то же время мировые цены на нефть, на наш взгляд, могут пока остаться под давлением из-за действий ОПЕК+, а дисконт на сорт Urals значительно уменьшится только в случае смягчения санкций". Из позитивных факторов аналитики "Финама" выделяют продолжающуюся устойчивость сектора к санкционному давлению. Также на нефтяников, как и на весь рынок, положительно влияет старт цикла снижения ставки. В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры стратеги отдают предпочтение более защитным историям - в частности, выделяют привилегированные акции "Транснефти". "Бизнес компании является защитным, не зависит от цен на нефть и регулярно растет за счет ежегодной индексации тарифов на транспортировку нефти, - отмечают они. - Локальным позитивом для "Транснефти" также является смягчения сделки ОПЕК+, что улучшает операционные результаты компании. По нашим оценкам, по итогам текущего года "Транснефть" может выплатить 170-180 руб. дивидендов на "преф", что соответствует более 13% доходности - привлекательное значение для сектора. Наша текущая целевая цена по привилегированным акциям "Транснефти" составляет 1628 руб., апсайд - 26%". Также эксперты инвесткомпании позитивно смотрят на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", которые за последний год необоснованно отстали от рынка и многих компаний из сектора. "Сургутнефтегаз" продолжает получать повышенные процентные доходы, что смягчает эффект от крепкого рубля и сниженных цен на нефть. "При этом обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выделяются практически рекордным в истории дисконтом к размеру "кубышки", объем которой по итогам II квартала 2025 года, по нашим оценкам, мог составить 5,5 трлн руб. при капитализации компании всего в 1,1 трлн руб., - указывают аналитики. - Мы все еще считаем вероятность раскрытия "кубышки" в ближайшее время крайне низкой, однако полагаем, что с течением времени вероятность такого события не уменьшается, в связи с чем дисконт акций по отношению к размеру денежных средств также не должен значительно снижаться. При этом сдерживающим фактором для "обычки" компании являются низкие дивиденды - ожидаем, что по итогам 2025 года выплаты на обыкновенную акцию составят 0,90 руб. (4,3% доходности). Наша текущая целевая по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" составляет 29,2 руб., апсайд - 40%". Также на более долгосрочном горизонте эксперты "Финама" позитивно смотрят и на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Целевая цена - 55 рублей за бумагу, апсайд - 38%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 октября 2025 года 19:03
"Т-Инвестиции" понизили прогнозную цену акций "НоваБев Групп" до 535 рублей за штуку, что подразумевает потенциал роста на 34% в течение года, а с учетом дивидендов - на 42%, сообщается в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "НоваБев"... читать дальше
.21 октября 2025 года 18:13
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали -... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:46
"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "РусАла" с целевой ценой 38 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре. "Цена на алюминий находится вблизи максимальных значений за три года, - пишут эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков... читать дальше
.21 октября 2025 года 17:12
Индекс Мосбиржи останется волатильным в ближайшие месяцы и закончит год в диапазоне 2650-2800 пунктов, говорится в обновленной стратегии аналитиков "Т-Инвестиций" на конец 2025 года. По их мнению, следующие несколько месяцев обещают продолжить тестировать самообладание инвесторов и устойчивость... читать дальше
.21 октября 2025 года 16:41
Цена золота в преддверии очередного снижения процентной ставки ФРС сохраняет курс на обновление исторических максимумов и движение в район $4500 за тройскую унцию, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Фиксации прибыли в драгоценных металлах в целом способствовала как... читать дальше
.21 октября 2025 года 16:08
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 17% годовых на заседании 24 октября, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "С 21 октября Сбербанк поднял ставки по вкладам до 16-16,2% годовых в зависимости от уровня обслуживания. Решение Сбера показывает, что... читать дальше
.21 октября 2025 года 15:38
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года - "Газпромбанк Инвестиции"
Восстановление рынка стали РФ начнется не ранее второй половины 2026 года, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По оценкам отраслевых экспертов, внутреннее потребление стали в РФ по итогам десяти месяцев упало примерно на 15%, а в третьем квартале 2025 показатель мог достичь... читать дальше
.21 октября 2025 года 15:06
Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что Банк России оставит ключевую ставку по результатам заседания в пятницу, 24 октября, на прежнем уровне, говорится в комментарии. Регулятор, по мнению экспертов, не будет менять тон коммуникации с учетом последних корректировок бюджета и увеличения... читать дальше
.21 октября 2025 года 14:37
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6680-6780 пунктов во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при средней волатильности, говорится в обзоре младшего аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. По мнению эксперта, в центре внимания... читать дальше
.21 октября 2025 года 14:14
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "Софтлайн" с целью 75,16 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,38%, стоп-приказ: 92 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост оборота,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.