Акции Транснефти и Сургутнефтегаза - защитные истории в нефтегазовом секторе - "Финам"

В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры аналитики "Финама" отдают предпочтение акциям "Транснефти" и "Сургутнефтегаза" в нефтегазовом секторе РФ, отмечается в стратегии инвесткомпании.

"Российские нефтедобывающие компании локально находятся в непростой ситуации, - пишут эксперты. - Мировые цены на нефть снизились почти до $60 за баррель, дисконт на российский сорт Urals держится в диапазоне $12-14 за баррель, а рубль продолжает проявлять аномальную крепость. В базовом сценарии мы считаем текущие рублевые цены на нефть неустойчивыми и ожидаем их восстановления ближе к 5000 руб. за баррель в первую очередь за счет вероятного ослабления рубля. В то же время мировые цены на нефть, на наш взгляд, могут пока остаться под давлением из-за действий ОПЕК+, а дисконт на сорт Urals значительно уменьшится только в случае смягчения санкций".

Из позитивных факторов аналитики "Финама" выделяют продолжающуюся устойчивость сектора к санкционному давлению. Также на нефтяников, как и на весь рынок, положительно влияет старт цикла снижения ставки.

В условиях все еще негативной рыночной конъюнктуры стратеги отдают предпочтение более защитным историям - в частности, выделяют привилегированные акции "Транснефти".

"Бизнес компании является защитным, не зависит от цен на нефть и регулярно растет за счет ежегодной индексации тарифов на транспортировку нефти, - отмечают они. - Локальным позитивом для "Транснефти" также является смягчения сделки ОПЕК+, что улучшает операционные результаты компании. По нашим оценкам, по итогам текущего года "Транснефть" может выплатить 170-180 руб. дивидендов на "преф", что соответствует более 13% доходности - привлекательное значение для сектора. Наша текущая целевая цена по привилегированным акциям "Транснефти" составляет 1628 руб., апсайд - 26%".

Также эксперты инвесткомпании позитивно смотрят на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", которые за последний год необоснованно отстали от рынка и многих компаний из сектора. "Сургутнефтегаз" продолжает получать повышенные процентные доходы, что смягчает эффект от крепкого рубля и сниженных цен на нефть.

"При этом обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" выделяются практически рекордным в истории дисконтом к размеру "кубышки", объем которой по итогам II квартала 2025 года, по нашим оценкам, мог составить 5,5 трлн руб. при капитализации компании всего в 1,1 трлн руб., - указывают аналитики. - Мы все еще считаем вероятность раскрытия "кубышки" в ближайшее время крайне низкой, однако полагаем, что с течением времени вероятность такого события не уменьшается, в связи с чем дисконт акций по отношению к размеру денежных средств также не должен значительно снижаться. При этом сдерживающим фактором для "обычки" компании являются низкие дивиденды - ожидаем, что по итогам 2025 года выплаты на обыкновенную акцию составят 0,90 руб. (4,3% доходности). Наша текущая целевая по обыкновенным акциям "Сургутнефтегаза" составляет 29,2 руб., апсайд - 40%".

Также на более долгосрочном горизонте эксперты "Финама" позитивно смотрят и на привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Целевая цена - 55 рублей за бумагу, апсайд - 38%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.