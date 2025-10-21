.
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ понизил прогнозную стоимость акций Северстали до 1220 руб
21 октября 2025 года 18:13
ПСБ понизил прогнозную стоимость акций Северстали до 1220 руб
Банк ПСБ понизил прогнозную стоимость акций "Северстали" до 1220 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре аналитиков. "Представленные "Северсталью" финансовые и операционные результаты за третий квартал продолжают отражать выраженно негативную конъюнктуру рынков стали - следствие торможения экономики и все большей сегментированности деловой активности в условиях жесткой ДКП, - отмечают аналитики. - Снижение финансовых показателей обусловили дальнейшее снижение внутренних цен на сталь, а также сегментированность спроса на продукцию с ВДС". В числе позитивных моментов эксперты банка отмечают наращивание общего производства и реализации металлопродукции после ремонта, а также удержание на высоком уровне доли продукции с ВДС и приемлемом для реализации планов развития, - рентабельности по EBITDA. "Компания несколько сократила капитальные затраты (40,2 млрд против 43,5 млрд - во 2 кв.), - констатируют аналитики. - По нашему мнению, компания неплохо реализует имеющиеся возможности для удержания позиций на проблемном рынке, демонстрирует эффективность бизнеса и сохраняет крепкую финансовую позицию. Хотя ключевые финпоказатели и превзошли консенсус Интерфакса (выручка ожидалась на уровне 177 млрд руб., EBITDA - на уровне 34 млрд руб.), поддержку котировкам отчетность вряд ли окажет. Из-за изменения траектории смягчения ДКП не ждем заметного улучшения финпоказателей "Северстали" и, как следствие, возвращения к выплатам дивидендов ранее второго квартала следующего года". В этой связи эксперты ПСБ понизили оценку справедливой стоимости акций "Северстали" на горизонте 12 месяцев до 1220 руб. за бумагу. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
